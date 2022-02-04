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В результате наводнения на Гаити погибли 6 человек

Автор: Анна Полисученко

На север Гаити обрушились проливные дожди. В результате наводнения погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал teleSUR.

Масштабное наводнение началось на Гаити 2 февраля.

По информации спасателей, еще один человек числится пропавшим без вести.

Отмечается, что основной причиной гибели людей стала неосведомленность. В качестве примера спасатели рассказали о мужчине, которого унесло водой, когда он пытался спасти свой скот.

В 20 районах стихия затопила около 2 600 домов, вследствие чего более 2 000 семей нуждаются во временном убежище.

Ранее мы писали, что на Гаити совершили покушение на премьера.

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