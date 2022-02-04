В результаті повені на Гаїті загинули 6 людей

Масштабна повінь почалася на Гаїті 2 лютого.

За інформацією рятувальників, ще одна людина числиться зниклою безвісти.

Зазначається, що основною причиною загибелі людей стала необізнаність. Як приклад рятувальники розповіли про чоловіка, якого віднесло водою, коли він намагався врятувати свою худобу.

В 20 районах стихія затопила близько 2 600 будинків, внаслідок чого більше 2 000 сімей потребують тимчасового притулку.