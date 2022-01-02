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На Гаити совершили покушение на премьера

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Воскресенье 02 января 2022 22:18
На Гаити совершили покушение на премьера Фото: премьер-министр Гаити Ариэль Анри (twitter.com/PropuestaDigRD)
Автор: Валерия Полищук

На Гаити было совершено покушение на жизнь премьер-министра Ариэля Анри. Инцидент произошел во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на teleSUR.

После выхода Анри из собора, в котором проходила служба по случаю праздника, произошла перестрелка. Служба безопасности отвела главу кабмина в безопасное место. В результате нападения он не пострадал.

Однако в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Напомним, 7 июля прошлого года в ходе нападения на резиденцию президента Гаити погиб глава государства Жовенель Моиз. Также ранения получила его супруга. Она была госпитализирована, а после для лечения ее перевезли в Соединенные Штаты.

Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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