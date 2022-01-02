На Гаити совершили покушение на премьера

На Гаити было совершено покушение на жизнь премьер-министра Ариэля Анри. Инцидент произошел во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на teleSUR .

После выхода Анри из собора, в котором проходила служба по случаю праздника, произошла перестрелка. Служба безопасности отвела главу кабмина в безопасное место. В результате нападения он не пострадал.

Однако в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.