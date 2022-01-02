На Гаити совершили покушение на премьера
На Гаити было совершено покушение на жизнь премьер-министра Ариэля Анри. Инцидент произошел во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на teleSUR.
После выхода Анри из собора, в котором проходила служба по случаю праздника, произошла перестрелка. Служба безопасности отвела главу кабмина в безопасное место. В результате нападения он не пострадал.
Однако в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.
Devlet başkanları öldürülen Haiti'de Başbakana suikast girişimi— İLKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022
Haiti Başbakanı Ariel Henry, suikast girişiminden sağ olarak kurtulurken çıkan çatışmada bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.https://t.co/ila4GUu7Cv pic.twitter.com/1WE8iZvC05
Напомним, 7 июля прошлого года в ходе нападения на резиденцию президента Гаити погиб глава государства Жовенель Моиз. Также ранения получила его супруга. Она была госпитализирована, а после для лечения ее перевезли в Соединенные Штаты.
Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.