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В результаті повеней в Нігері постраждали десятки тисяч людей, 35 загинули

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Республіка Нігер, Субота 31 липня 2021 23:19
В результаті повеней в Нігері постраждали десятки тисяч людей, 35 загинули Фото: повені в Нігері тривають з червня (twitter.com/Ardo_Galo)
Автор: Наталья Скороход

У Нігері з червня йдуть сильні проливні дощі, які призвели до руйнувань і жертв. В результаті повеней постраждали 26 тисяч людей, а 35 загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Влада країни заявила в суботу, що 20 людей загинули в результаті обвалення своїх будинків, 15 потонули і 24 були поранені. Також було ідентифіковано близько 26 532 постраждалих.

Згідно з цими офіційними даними, найбільш постраждалими регіонами є Мараді на південному сході (10 загиблих), Агадес на півночі пустелі (10 загиблих) і столиця Ніамей (8 загиблих).

Також повідомляється про те, що стихія завдала чималої шкоди: зруйновано понад 2500 будинків і хатин, пошкоджено близько 50 шкільних класів, мечетей, магазинів і зерносховищ. Загинули також 708 голів великої рогатої худоби.

Сезон дощів в Нігері зазвичай тривати недовго - до трьох місяців, але навіть за цей короткий час від нього страждають тисячі людей. За даними ООН, у 2020 році в результаті повені загинуло 73 людини і виникла гуманітарна криза, в якій потребували 2,2 мільйона осіб. У 2019 році загинули 57 осіб.

Нагадаємо, у Туреччині масштабні пожежі охопили всю країну. На відпочинок поки що туди краще не їздити.

Раніше повідомлялося про повені в Німеччині. У мережі з'явилися кадри потопу.

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