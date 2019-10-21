В результате массовых протестов в Чили количество погибших возросло

В Чили в результате массовых протестов погибли 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам мэра чилийской столицы Сантьяго Карлы Рубилара, жертвами протестов стали 11 человек.

"Трое погибли в субботу и восемь - вчера в воскресенье", - сказала она.

Отметим, что беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042 - ред).

Напомним, в Чили режим чрезвычайного положения, введенного ранее в Сантьяго из-за массовых протестов, расширили за пределы столицы. По словам президента Чили Себастьяна Пиньера, режим ЧП теперь вводится в других городах на севере и юге страны.

Кроме того, в Чили число пострадавших в ходе протестов превысило 500. Более 600 человек были задержаны правоохранителями.

Ранее РБК-Украина писало, что в Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго власти столицы ввела комендантский час. Протест начался после того как в воскресенье, 20 октября, во время протестов против решения о повышении цены на проезд в метро произошел пожар в столичном супермаркете. В результате пожара погибли 3 человека. Также протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.