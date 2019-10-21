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В Чили режим ЧП расширили за пределы столицы из-за протестов

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 14:52
В Чили режим ЧП расширили за пределы столицы из-за протестов
Фото: протесты в Чили (twitter.com)

В ходе беспорядков, вызванных повышением цен на проезд, в Сантьяго погибли восемь человек

В Чили режим чрезвычайного положения (ЧС), введенного ранее в Сантьяго из-за массовых протестов, расширили за пределы столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам президента Чили Себастьяна Пиньера, режим ЧП теперь вводится в других городах на севере и юге страны.

"Мы находимся в состоянии войны против сильного врага, который намерен применять против нас силу без каких-либо ограничений", - отметил Пиньера.

Он так же отметил, что за протестами, которые носят организованный характер, стоит некое преступное сообщество.

Накануне министр внутренних дел Чили Андреас Чадвик сообщил, что 20 октября были зафиксированы не менее 70 "серьезных случаев применения насилия", в том числе мародерство в 40 супермаркетах и других компаниях.

Напомним, всего с начала антиправительственных протестов в Чили жертвами беспорядков стали 7 человек.

Кроме того, в Чили число пострадавших в ходе протестов превысило 500. Более 600 человек были задержаны правоохранителями.

Ранее РБК-Украина писало, что в Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго власти столицы ввела комендантский час. Как сообщила мэр Сантьяго Карла Рубилар, в воскресенье, 20 октября, во время протестов против решения о повышении цены на проезд в метро произошел пожар в столичном супермаркете. В результате пожара погибли 3 человека. Также протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.

В Чили возросло количество погибших во время протестов В Чили число пострадавших в ходе протестов превысило 500
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