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В результате лесных пожаров в Анталии погибло три человека

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Четверг 29 июля 2021 12:00
В результате лесных пожаров в Анталии погибло три человека Фото: жертвами лесных пожаров стали три человека (twitter.com/pusholder)
Автор: Инна Собора

Жертвами лесных пожаров в турецкой Анталии стали минимум три человека. Пожары раскинулись вблизи города Манавгате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CorrespondentTR.

В больницы из-за пожаров попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

"На данный момент 3 человека погибли в результате пожара в Анталии/Манавгате", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в турецком городе Манавгат района Анталии вспыхнул лесной пожар. Жителей трех микрорайонов эвакуировали.

Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере 53 человека.

В МИД на запрос РБК-Украина сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

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