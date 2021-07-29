В результаті лісових пожеж в Анталії загинуло три людини
Фото: жертвами лісових пожеж стали три людини (twitter.com/pusholder)
Жертвами лісових пожеж в турецькій Анталії стали мінімум три людини. Пожежі розкинулися поблизу міста Манавгат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CorrespondentTR.
У лікарні через пожежі потрапили 58 осіб. Всього відомо про 122 постраждалих.
"На даний момент 3 людини загинули в результаті пожежі в Анталії / Манавгат", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора в турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Мешканців трьох мікрорайонів евакуювали.
Раніше повідомлялося, що постраждали щонайменше 53 людини.
У МЗС на запит РБК-Україна повідомили, що українців серед постраждалих немає.