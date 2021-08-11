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В результаті лісових пожеж в Алжирі загинуло 32 людини, в тому числі 25 солдатів

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Алжир, Середа 11 серпня 2021 00:09
В результаті лісових пожеж в Алжирі загинуло 32 людини, в тому числі 25 солдатів Фото: лісові пожежі в Алжирі призвели до жертв (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У лісових пожежах в Алжирі загинули 32 людини, в їх числі 25 солдатів. Вони загинули, рятуючи місцевих жителів від лісових пожеж, що спустошують гірські ліси і села на схід від столиці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Президент Алжиру написав у Твіттері, що солдати врятували 100 громадян від пожеж у двох районах Кабіле - регіону, де проживає берберське населення північноафриканської країни. В ході гасіння пожеж постраждали одинадцять солдатів, четверо з них серйозно, повідомили в Міноборони.

Район Кабіле, розташований в 100 км на схід від столиці Алжиру, усіяний важкодоступними селами і має обмежену кількість води. Деякі жителі бігли, в той час як інші намагалися стримати вогонь самостійно, використовуючи відра, гілки і примітивні інструменти. У регіоні немає водоскидних літаків.

Раніше ми писали, що в Алжирі лісові пожежі дісталися житлових будинків: є загиблі та постраждалі.

Також повідомлялося, що в Алжирі зіткнулися два автобуси. Це призвело до 20 жертв і десятків постраждалих.

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