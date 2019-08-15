В результате кражи на путях от графика отклонились 20 поездов, - УЗ

За последние двое суток из-за кражи путевых реле и трансформаторов от графика отклонились 20 поездов, 10 из которых - пассажирские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр АО "Укрзализныци".

Сообщается, что прошлой ночью на перегоне Сухачевка - Запорожье - Каменское воры вскрыли три трансформаторные коробки, как следствие - задержка более чем на час 11 поездов, из них 6 - пассажирских.

"Сегодня ночью на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск Днепропетровской области воры взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, которое обеспечивает работу светофора. За кражу произошел сбой в движении поездов от графика отклонились 9 поездов, из них 4 - пассажирских", - говорится в сообщении.

Также с начала года зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на железной дороге. Сумму ущерба оценивают в более 11,4 млн гривен.

Напомним, "Укрзализныця" планирует до 2020 года вернуть поезд Киев-Берлин.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты.