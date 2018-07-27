В результате драки в горсовете Конотопа полиция задержала четырех человек

В результате драки в горсовете Конотопа пострадали 12 правоохранителей и один журналист

В Сумской области полиция задержала четырех участников драки, которая произошла во время сессии Конотопского горсовета. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Сумской области.

В настоящее время им готовятся сообщения о подозрении. Также состоится судебное заседание где четверым задержанным будут избирать меру пресечения. Как сообщил в.и.о. начальника управления полиции области Олег Григоров, правоохранители будут подавать в суд ходатайство о содержании задержанных под стражей.

"Другие 42 активные участники беспорядков в настоящее время дают свои объяснения следователям... Каждый участник конфликта, что совершил противоправные действия, будет отвечать согласно действующему законодательству", - отметили в полиции.

Драка в Конотопе произошла в четверг, 26 июля, на 26 сессии городского совета, во время которой депутаты рассматривали несколько актуальных вопросов для города. В течение сессии произошли конфликты и словесные перепалки среди присутствующих политических оппонентов - одни поддерживают мэра, другие выступают резко против. В ходе столкновений произошла драка, во время которой сотрудники полиции стали "стеной" между сторонами.

"В результате этих столкновений есть 12 пострадавших сотрудников полиции и 9 гражданских лиц, из которых 1 депутат и 1 журналист. В полицию поступило 39 обращений, все они внесены в Единого учета", - отметили в полиции.

По факту этих событий полиция уже начала несколько уголовных производств, которые объединила в одно: ч. 4 ст. 296 (совершение групповых хулиганских действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений сотрудникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УК Украины.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 26 июля, в городском совете Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра. В результате драки пострадали четверо правоохранителей, 50 участников драки были доставлены в отдел полиции.