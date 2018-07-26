У мерії Конотопа побилися прибічники і опоненти мера, поліція затримала 50 осіб

Також через бійку постраждали четверо правоохоронців

У міській раді Конотопа побилися прибічники та опоненти мера, у результаті бійки постраждало четверо правоохоронців, 50 учасників бійки доправлені до відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Сумської області.

У поліції зазначають, що під час роботи депутатського корпусу виникали словесні конфлікти між прихильниками міського голови та його опонентами.

"Обидві сторони зібрали в залі своїх прибічників, котрі свідомо провокували конфлікти та бійки. Оскільки на засіданні були присутні містяни та громадські активісти, працівники поліції стали стіною між протиборчими сторонами, щоб не допустити масових безладів та жертв серед громадян", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції, співробітники Слідчого управління ГУНП області та прокуратури.

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