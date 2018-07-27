Внаслідок бійки у міськраді Конотопа поліція затримала чотирьох людей

Внаслідок бійки у міськраді Конотопа постраждали 12 правоохоронців та один журналіст

У Сумській області поліція затримала чотирьох учасників бійки, яка сталась під час сесії Конотопської міськради. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Сумської області.

Наразі їм готуються повідомлення про підозру. Також відбудеться судове засідання де чотирьом затриманим будуть обирати міру запобіжного заходу. Як повідомив т.в.о. начальника управління поліції області Олег Григоров, правоохоронці будуть подавати до суду клопотання про тримання затриманих під вартою.

"Інші 42 активні учасники сутичок наразі дають свої пояснення слідчим… Кожен учасник конфлікту, що вчинив протиправні дії, буде відповідати згідно чинного законодавства", - зазначили у поліції.

Бійка у Конотопі сталась у четвер, 26 липня, на 26 сесії міської ради, під час якої депутати розглядали кілька актуальних питань для міста. Протягом сесії відбулися конфлікти та словесні перепалки серед присутніх політичних опонентів - одні з них підтримують мера, інші виступають різко проти. У ході сутичок сталася бійка, під час якої працівники поліції стали "стіною" між сторонами.

"Внаслідок цих сутичок є 12 потерпілих працівників поліції та 9 цивільних осіб, з яких 1 депутат та 1 журналіст. До поліції надійшло 39 звернень, всі вони внесені до Єдиного обліку", - зазначили в поліції.

За фактом цих подій поліція вже розпочала кілька кримінальних проваджень, які об'єднала в одне: ч. 4 ст. 296 (вчинення групових хуліганських дій з застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникам поліції у зв‘язку з виконанням ними службових обов'язків, вчинене організованою групою) КК України.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 26 липня, у міській раді Конотопа побилися прибічники та опоненти мера. У результаті бійки постраждало четверо правоохоронців, 50 учасників бійки були доправлені до відділу поліції.