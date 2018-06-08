В результате боевых действий вблизи Крымского ранены двое военных, - Минобороны

По состоянию на 09:00 утра на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков

В результате боевых действий вблизи Крымского сегодня, 8 июня 2018 года, с начала суток ранены двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий вблизи Крымского с начала суток двое наших военнослужащих были ранены. Их оперативно доставили в военный госпиталь в Северодонецке, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - сообщении.

Как сообщили в Минобороны, по состоянию на 09:00 утра на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 7 июня 2017 года, в результате боевых действий на Донбассе ранения получили 4 украинских военных.