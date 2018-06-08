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В результате боевых действий вблизи Крымского ранены двое военных, - Минобороны

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 13:45
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

По состоянию на 09:00 утра на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков

В результате боевых действий вблизи Крымского сегодня, 8 июня 2018 года, с начала суток ранены двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий вблизи Крымского с начала суток двое наших военнослужащих были ранены. Их оперативно доставили в военный госпиталь в Северодонецке, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - сообщении.

Как сообщили в Минобороны, по состоянию на 09:00 утра на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 7 июня 2017 года, в результате боевых действий на Донбассе ранения получили 4 украинских военных.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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