Внаслідок бойових дій поблизу Кримського поранено двох військових, - Міноборони

Станом на 09:00 ранку на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків

Внаслідок бойових дій поблизу Кримського сьогодні, 8 червня 2018 року, з початку доби поранено двох українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій поблизу Кримського з початку цієї доби два наші військовослужбовці були поранені. Їх оперативно доставлено до військового госпіталю в Сєвєродонецьку, стан здоров’я військовослужбовців задовільний", - повідомленні.

Як повідомили в Міноборони, станом на 09:00 ранку на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 7 червня 2017 року, внаслідок бойових дій на Донбасі поранення отримали 4 українських військових.