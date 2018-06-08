Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Внаслідок бойових дій поблизу Кримського поранено двох військових, - Міноборони

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 13:45
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Станом на 09:00 ранку на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків

Внаслідок бойових дій поблизу Кримського сьогодні, 8 червня 2018 року, з початку доби поранено двох українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій поблизу Кримського з початку цієї доби два наші військовослужбовці були поранені. Їх оперативно доставлено до військового госпіталю в Сєвєродонецьку, стан здоров’я військовослужбовців задовільний", - повідомленні.

Як повідомили в Міноборони, станом на 09:00 ранку на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 7 червня 2017 року, внаслідок бойових дій на Донбасі поранення отримали 4 українських військових.

Місія ОБСЄ готова сприяти запуску Донецької фільтрувальної станції На Донбасі у травні в результаті обстрілів загинули 11 мирних жителів, - Хуг
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся