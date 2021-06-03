В результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей, - Украина в ОБСЕ

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ назвал количество детей, которые стали жертвами войны на Донбассе. По его словам, в результате боевых действий на востоке Украины погибли 240 детей.

"Отмечая Международный день защиты детей, я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что с начала российской агрессии в 2014 году более 240 украинских детей лишились жизни, еще 56 детей пропали без вести, а сотни получили ранения", - сказал представитель Украины.

Цимбалюк отметил, что даже сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной Украине территории вдоль линии фронта уязвима к атакам России. Только на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ подтвердили повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Пивничному в результате обстрелов со стороны боевиков.

"Мы продолжаем строго осуждать атаки России на гражданское население. Они должны быть остановлены. Вместо этого России следует сосредоточиться на выполнении своей части положений минских договоренностей о безопасности", - заявил он.