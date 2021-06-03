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Діти

В результаті бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей, - Україна в ОБСЄ

Автор: Дмитро Левицький

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ назвав кількість дітей, які стали жертвами війни на Донбасі. За його словами, в результаті бойових дій на Сході України загинули 240 дітей.

Про це повідомляє агентство "Укрінформ".

"Відзначаючи Міжнародний день захисту дітей, я б хотів звернути вашу увагу на той факт, що з початку російської агресії у 2014 році понад 240 українських дітей втратили життя, ще 56 дітей зникли безвісти, а сотні отримали поранення", - сказав представник України.

Цимбалюк наголосив, що навіть зараз цивільна інфраструктура на підконтрольній Україні території вздовж лінії фронту є вразливою до атак Росії. Лише минулого тижня спостерігачі ОБСЄ підтвердили пошкодження житлових районів у Мар'їнці, Гранітному та Північному внаслідок обстрілів з боку бойовиків.

"Ми продовжуємо суворо засуджувати атаки Росії на цивільне населення. Вони мають бути зупинені. Натомість Росії слід зосередитись на виконанні своєї частини безпекових положень мінських домовленостей", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак назвав три найгарячіші напрямки на Донбасі. Там спостерігається найбільше випадків порушення режиму припинення вогню.

Додамо, цього тижня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про активізацію процесу мирного врегулювання на Донбасі.

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