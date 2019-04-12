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В результате боев в Триполи погибли 56 человек, - ООН

Новости » Общество    12.04.2019 - 10:22
В результате боев в Триполи погибли 56 человек, - ООН
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Еще 266 человек получили ранения

По данным Всемирной организации здравоохранения ООН за шесть дней боев в Триполи (Ливия) погибли 56 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, еще 266 человек получили ранения. Армия власти Ливии продолжает бои с повстанцами за контроль над столицей страны Триполи.

"Еще есть возможность для прекращения огня, для прекращения военных действий", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ранее в Организации Объединенных Наций осудили нападение с воздуха на единственный аэропорт в столице Ливии Триполи, что привело к закрытию объекта по причинам безопасности.

РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии осуществили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был нанесен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Отметим, 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили.

После этого госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.

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