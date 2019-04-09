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В ООН осудили атаку на аэропорт города Триполи

Новости » Политика    09.04.2019 - 19:57
В ООН осудили атаку на аэропорт города Триполи
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Полеты в международном аэропорту "Митига" были временно прекращены

В Организации Объединненых Наций осудили нападение с воздуха на единственный аэропорт в столице Ливии Триполи, что привело к закрытию объекта по причинам безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Полеты в международном аэропорту "Митига" были временно прекращены, а пассажиры были эвакуированы. О жертвах атаки не сообщается.

"ООН осудила воздушную атаку, ставшую причиной закрытия единственного функционирующего аэропорта в столице Ливии, Триполи", - говорится в сообщении.

ООН возложила ответственность за воздушный удар на повстанческие силы фельдмаршала Халифы Хафтара, пытающегося захватить столицу Ливии.

Представители сил повстанцев заявили, что гражданские самолеты не были мишенью атаки на аэродром.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был нанесен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Кроме того, в результате вооруженного конфликта в Ливии, начиная с 4 апреля текущего года, погибли 35 человек.  

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