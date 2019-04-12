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Унаслідок боїв в Тріполі загинули 56 людей, - ООН

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 10:22
Унаслідок боїв в Тріполі загинули 56 людей, - ООН
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Ще 266 людей отримали поранення

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН за шість днів боїв у Тріполі (Лівія) загинули 56 людей. Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Крім того, ще 266 людей отримали поранення. Армія влади Лівії продовжує бої із силами повстанців за контроль над столицею країни Тріполі.

"Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй засудили напад з повітря на єдиний аеропорт в столиці Лівії Тріполі, що призвело до закриття об'єкта з причин безпеки. 

РБК-Україна повідомляло, що военно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Зазначимо, 4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили.

Після цього держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.

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