В результате боев в районе Триполи погибло более 120 человек, - ООН

Фото: война в Ливии (twitter.com)

В результате боев с 5 апреля погиб 121 человек, еще 561 получил ранения

Во Всемирной организации здравоохранения ООН сообщили, что в результате боев в районе столицы Ливии погиб по меньшей мере 121 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В организации рассказали, что начиная с 5 апреля 2019, с момента когда повстанцы Ливийской национальной армии начали наступление на Триполи, ранения получили 561 человек.

Также в ООН сообщили, что из-за ожесточенных боев было перемещено более 8 тыс. человек.

РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии осуществили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был нанесен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Отметим, 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили.

После этого госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.