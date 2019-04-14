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В результаті боїв в районі Тріполі загинуло понад 120 осіб, - ООН

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 12:27
В результаті боїв в районі Тріполі загинуло понад 120 осіб, - ООН
Фото: війна в Лівії (twitter.com)

В результаті боїв з 5 квітня загинула 121 людина, ще 561 отримав поранення

У Всесвітній організації охорони здоров'я ООН повідомили, що в результаті боїв в районі столиці Лівії загинула щонайменше 121 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

В організації розповіли, що починаючи з 5 квітня 2019 року, з моменту коли повстанці Лівійської національної армії почали наступ на Тріполі, поранення отримали 561 чоловік.

Також в ООН повідомили, що з-за запеклих боїв було переміщено більше 8 тис. чоловік.

РБК-Україна повідомляло, що військово-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар на південному-заході від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватія. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Відзначимо, 4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили.

Після цього держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.

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