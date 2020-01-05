В результаті авіаударів в Сирії загинули 10 осіб

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Ще 20 осіб отримали поранення

Жертвами авіаударів і обстрілів населених пунктів в Ідлібі (Сирія) за останню добу стали ще десять мирних жителів, понад 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Наголошується, що армія Асада і проіранські загони найманців піддали повітряним і артилерійським обстрілам міста Маарат ен-Нуман, Серакиб і Еріха на півдні зони деескалації. Атакам піддалися також населені пункти Маршимарин, Масаран, Дейр Сунбуль і Берні.

За попередніми даними в місті Еріха загинули сім мирних жителів, в Серакибі один, в Берні - двоє.

Тривають роботи з розчищення завалів. Не виключено, що число жертв може зрости.

Нагадаємо, в кінці грудня повідомлялося, що російські війська, які підтримують президента Сирії Башара Асада, нанесли авіаудари на північному заході Сирії. Загинули щонайменше 10 людей, з них шестеро - діти.

РБК-Україна писало, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомляє про сотні тисяч біженців після авіанальотів на Ідліб (Сирія).