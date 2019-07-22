В результате авиаударов РФ в Сирии погибли более 30 человек

В результате авиаударов Российской Федерации в Маарат аль-Нуман на юге провинции Идлиб (Сирия) погибли 32 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство Reuters.

Отмечается, что по данным спасателей и местных жителей, в результате авиударов по рынку и жилым районам одного из главных городов на северо-западе Сирии, который удерживает оппозиция, погибли не менее 32 человек и десятки получили ранения.

"Рейды российских и сирийских правительственных самолетов были нацелены на густонаселенный город Маарат-ан-Нуман в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате авиаударов в городе Саракеб погибли еще шесть человек.

Министерство обороны России отрицает причастность к ударам. В заявлении говорится, что сведения о жертвах якобы являются фейком гуманитарной организации "Белые каски".

Напомним, в Сирии по меньшей мере 12 человек были убиты и десятки ранены во время воздушных ударов по рынку во вторник 16 июля. Удары были нанесены сирийскими военно-воздушными силами на популярном рынке в деревне в северо-западной части Сирии.

Как сообщалось, коалиция режима Асада и РФ 14 июля осуществила очередную авиаатаку на севере Сирии, в результате чего погибли 22 человека.