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Внаслідок аварії автобусу в Уганді загинули 48 осіб

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 16:06
Фото: аварія в Уганді (albertoallen/twitter)
Фото: аварія в Уганді (albertoallen/twitter)

Серед загиблих 16 дітей

Внаслідок аварії автобусу в Уганді загинуло 48 осіб. Про це повідомляє Punch з посиланням на Червоний хрест.

Серед загиблих 16 дітей.

Автобус, що прямував до столиці Уганди Кампали, зіштовхнувся з трактором, що їхав попереду. Автобус перекинувся, після чого зіткнувся з вантажівкою.

Як повідомляє The Citizen, 19 людей загинули на місці.

Згідно з даними міністерства транспорту Уганди, в країні з 2015 до 2017 року загинуло понад 9 500 людей, ситуація погіршується щороку.

Нагадаємо, 23 травня у штаті Вісконсін (США) вантажівка в'їхала у припаркований на узбіччі шкільний автобус, у результаті чого постраждали 20 осіб.

В Італії зіткнулися поїзд і вантажівка, двоє загиблих і 18 потерпілих В Італії перекинувся пасажирський автобус, десятки постраждалих
Теги публікації: загиблі, авария, автобус, Уганда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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