Внаслідок аварії автобусу в Уганді загинули 48 осіб

Серед загиблих 16 дітей

Внаслідок аварії автобусу в Уганді загинуло 48 осіб. Про це повідомляє Punch з посиланням на Червоний хрест.

Автобус, що прямував до столиці Уганди Кампали, зіштовхнувся з трактором, що їхав попереду. Автобус перекинувся, після чого зіткнувся з вантажівкою.

#BREAKING Red Cross says 48 people were killed in bus-tractor crash in Uganda