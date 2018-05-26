Внаслідок аварії автобусу в Уганді загинули 48 осіб

Серед загиблих 16 дітей

Внаслідок аварії автобусу в Уганді загинуло 48 осіб. Про це повідомляє Punch з посиланням на Червоний хрест.

Серед загиблих 16 дітей.

Автобус, що прямував до столиці Уганди Кампали, зіштовхнувся з трактором, що їхав попереду. Автобус перекинувся, після чого зіткнувся з вантажівкою.

#BREAKING Red Cross says 48 people were killed in bus-tractor crash in Uganda — AFP news agency (@AFP) May 26, 2018

Як повідомляє The Citizen, 19 людей загинули на місці.

Згідно з даними міністерства транспорту Уганди, в країні з 2015 до 2017 року загинуло понад 9 500 людей, ситуація погіршується щороку.

Нагадаємо, 23 травня у штаті Вісконсін (США) вантажівка в'їхала у припаркований на узбіччі шкільний автобус, у результаті чого постраждали 20 осіб.