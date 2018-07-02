По результатам проверок ГФС к интернет-магазинам применили 0,5 млн гривен штрафных санкций

С начала года ГФС проведено 1 434 проверки относительно применения регистраторов расчетных операций

По результатам проведенных проверок относительно применения регистраторов расчетных операций 12 субъектами хозяйствования, которые осуществляют торговлю технически сложными бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, при помощи интернет-магазинов, к ним применено 519,1 млн гривен штрафных (финансовых) санкций. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Кроме того, благодаря мероприятиям, проведенным региональными подразделениями ГФС, субъектами хозяйствования зарегистрировано 1 353 регистратора расчетных операций.

"С начала года ГФС проведены 1 434 проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту относительно применения регистраторов расчетных операций. По результатам проведенных проверок применены 6,1 млн грн штрафных (финансовых) санкций", - сообщают в ГФС.

Напомним, ранее сегодня, 2 июля, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что налоговые органы отказывают в ходатайствах детективов и следователей в проведении документальных проверок в процессе расследования.