За результатами перевірок ДФС до інтернет-магазинів застосовано 0,5 млн гривень штрафних санкцій

З початку року ДФС проведено 1 434 перевірки щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

За результатами проведених перевірок щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій 12 суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту, за допомогою інтернет-магазинів, до них застосовано 519,1 тис. гривень штрафних (фінансових) санкцій. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби (ДФС) України.

Крім того, завдяки заходам, проведеним регіональними підрозділами ДФС, суб’єктами господарювання зареєстровано 1 353 реєстратори розрахункових операцій.

"З початку року ДФС проведено 1 434 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. За результатами проведених перевірок застосовано 6,1 млн. грн штрафних (фінансових) санкцій", - повідомляють у ДФС.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 2 липня, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що податкові органи відмовляють в клопотаннях детективів та слідчих у проведенні документальних перевірок в процесі розслідування.