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Налоговые органы отказываются содействовать детективам во время проведения расследования, - НАБУ

НовостиПолитика    02.07.2018 - 18:13
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

С такой проблемой сталкиваются едва ли не все правоохранительные органы

Налоговые органы отказывают в ходатайствах детективов и следователей в проведении документальных проверок в процессе расследования. Об этом сегодня во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы" сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, у нас есть эта проблема, но это проблема не только НАБУ, но и других правоохранительных органов... Отказывают в ходатайствах детективов и следователей в проведении документальных проверок... То есть, проведение ревизий и проверок налоговых органов достаточно проблематично в процессе расследования", - сказал он.

По словам Сытника, этот вопрос можно было бы решить путем внесения изменений в соответствующее законодательство.

Напомним, ранее Сытник сообщил, что НАБУ расследует 70 дел о незаконном обогащении.

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Теги публикации: НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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