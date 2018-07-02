Налоговые органы отказываются содействовать детективам во время проведения расследования, - НАБУ

С такой проблемой сталкиваются едва ли не все правоохранительные органы

Налоговые органы отказывают в ходатайствах детективов и следователей в проведении документальных проверок в процессе расследования. Об этом сегодня во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы" сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, у нас есть эта проблема, но это проблема не только НАБУ, но и других правоохранительных органов... Отказывают в ходатайствах детективов и следователей в проведении документальных проверок... То есть, проведение ревизий и проверок налоговых органов достаточно проблематично в процессе расследования", - сказал он.

По словам Сытника, этот вопрос можно было бы решить путем внесения изменений в соответствующее законодательство.

Напомним, ранее Сытник сообщил, что НАБУ расследует 70 дел о незаконном обогащении.