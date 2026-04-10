Результат приїзду людини Путіна? США хочуть продовжити послаблення санкцій

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує продовжити дію спеціальних винятків для купівлі російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомило видання, Міністерство фінансів США може офіційно оголосити про продовження санкційних послаблень уже цієї п'ятниці.
Чинний дозвіл на закупівлю певної кількості російської нафти та нафтопродуктів діє з середини березня, а термін його дії завершується 11 квітня.
За даними джерел, знайомих із питанням, Вашингтон намагається пом'якшити шок на енергетичному ринку. Таке рішення має на меті стабілізувати світові ціни на енергоносії на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.
Військові дії проти Ірану створюють загрозу дефіциту палива та різкого стрибка цін, тому контроль над вартістю енергоресурсів став пріоритетом для Білого дому.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення переговорів з оточенням Дональда Трампа.
За даними джерел, головними темами зустрічей є обговорення можливої мирної угоди щодо України, а також відновлення економічного співробітництва між Вашингтоном та Москвою. Цей візит збігся у часі з дедлайном щодо перегляду нафтових санкцій, який припадає на 11 квітня.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що підстав для послаблення санкційного тиску на Росію наразі немає, оскільки це лише стимулюватиме агресію Кремля.