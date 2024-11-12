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Результат Луніна та вибір України: як визначали найкращого воротаря року

Фото: Андрій Лунін (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Голкіпер збірної України Андрій Лунін значно відстав від лауреата Трофею Яшина. Водночас він упевнено посів третє місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

Провідние французьке спортивне видання продовжило  розкривати подробиці роздачі призів найкращим гравцям 2024 року. У черговій публікації оприлюднили деталі визначення переможця серед голкіперів.

Найкращим став страж воріт англійської "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, який набрав у підсумку 276 балів. Суттєво відстав від нього гравець "Атлетіка" та збірної Іспанії Унаї Сімон (213).

Лунін не втрутився в боротьбу двох фаворитів, отримавши 112 пунктів. Проте, його третя позиція сумнівів теж не викликає, адже наступний у рейтингу – Джанлуїджі Доннарумма зі збірної Італії та французького ПСЖ – отримав майже вдвічі менше (58 очок).

Респондент від України, журналіст видання "Футбольний клуб" Ігор Лінник, на перше місце поставив Мартінеса. Другу позицію він віддав швейцарцю Яну Зоммеру, третю – грузину Гіоргі Мамардашвілі.

Трофей Яшина-2024: результати опитування

  1. Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", збірна Аргентини) – 276 балів
  2. Унаї Сімон ("Атлетік", збірна Іспанії) – 213
  3. Андрій Лунін ("Реал", збірна України) – 112
  4. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії) – 58
  5. Майк Меньян ("Мілан", збірна Франції) – 56
  6. Ян Зоммер ("Інтер", збірна Швейцарії) – 51
  7. Гіоргі Мамардашвілі ("Валенсія", збірна Грузії) – 50
  8. Діогу Кошта ("Порту", збірна Португалії) – 28
  9. Ронвен Вільямс ("Мамелоді Сандаунс", збірна ПАР) – 27
  10. Грегор Кобель ("Боруссія" Д, збірна Швейцарії) – 20

Трофей Яшина: що відомо

Приз найкращому голкіперу заснований у 2019 році. Названий на честь легендарного воротаря збірної СРСР Льва Яшина.

Нагородження проходить одночасно з церемонією вручення "Золотого м'яча". Участь у голосуванні беруть по одному спортивному журналісту від кожної країни, збірна якої входить до топ-100 рейтингу ФІФА.

Першим володарем трофею (2019 рік) став бразилець Аліссон з англійського "Ліверпуля". У 2020-му опитування скасували. Наступні лауреати – Доннарумма (2021) та бельгієць Тібо Куртуа з мадридського "Реала" (2022). А в 2023 та 2024 роках трофей дістався Мартінесу.

Кожного року визначається 10 претендентів, за яких можна віддавати голоси. Від України в ці списки ввійшов лише Лунін у цьогорічному опитуванні.

Раніше Довбик нарешті отримав знаменитий бомбардирський приз.

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Золотий м'ячАндрій ЛунінФутбол