Результат Лунина и выбор Украины: как определяли лучшего вратаря года

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин значительно отстал от лауреата Трофея Яшина. В то же время он уверенно занял третье место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.
Ведущий французское спортивное издание продолжило раскрывать подробности раздачи призов лучшим игрокам 2024 года. В очередной публикации были обнародованы детали определения победителя среди голкиперов.
Лучшим стал страж ворот английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, набравший в итоге 276 баллов. Существенно отстал от него игрок "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон (213).
Лунин не вмешался в борьбу двух фаворитов, получив 112 пунктов. Однако его третья позиция сомнений тоже не вызывает, ведь следующий в рейтинге – Джанлуиджи Доннарумма из сборной Италии и французского ПСЖ – получил почти вдвое меньше (58 очков).
Респондент от Украины, журналист издания "Футбольный клуб" Игорь Линник, на первое место поставил Мартинеса. Вторую позицию он отдал швейцарцу Яну Зоммеру, третью – грузину Гиорги Мамардашвили.
Трофей Яшина-2024: результаты опроса
Приз лучшему голкиперу основан в 2019 году. Назван в честь легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина.
Награждение проходит одновременно с церемонией вручения "Золотого мяча". Участие в голосовании принимают по одному спортивному журналисту от каждой страны, сборная которой входит в топ-100 рейтинга ФИФА.
Первым обладателем трофея (2019 год) стал бразилец Алиссон из английского "Ливерпуля". В 2020-м опрос был отменен. Следующие лауреаты – Доннарумма (2021) и бельгиец Тибо Куртуа из мадридского "Реала" (2022). А в 2023 и 2024 годах трофей достался Мартинесу.
Каждый год определяется 10 претендентов, за которых можно отдавать голоса. От Украины в эти списки вошел только Лунин в опросе этого года.
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