Різанина в Сребрениці: суд ООН залишив у силі Довічний вирок сербському генералу Младичу

Судді апеляційної плати Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів затвердили Довічний вирок колишньому сербському генералу Ратко Младичу за злочини проти людяності та порушення правил ведення війни.

Про це повідомляється на сайті суду в Гаазі .

Апеляційна палата одноголосно підтвердила попередній вердикт, за яким Младич був визнаний винним у вбивствах, нелюдських діях, злочинах проти людяності, терорі, нападах на цивільних осіб і захопленні заручників.

"Палата підтвердила Довічний вирок, винесений Младичу Міжнародним трибуналом", - наголошується в повідомленні.

Ратко Младич був заарештований сербською поліцією 26 травня 2011 року. Він звинувачується Міжнародним трибуналом по колишній Югославії в організації етнічних чисток в ході боснійської війни 1992-1995 роках.

У листопаді 2017 року Міжнародний трибунал по колишній Югославії визнав Младича винним за 10 пунктами з 11 За військові злочини в Боснії і Герцеговині в 1992-1995 роках, в тому числі за геноцид мусульман в Сребрениці в 1995 році, тоді загинули близько 8 тисяч осіб.