"Резня в Буче": назван европейский политик, заявивший о якобы "инсценировке"

Европейским политиком, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что "Резня в Буче" не была украинской инсценировкой, оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Да, это Орбан", - ответил он на вопрос, имел ли Зеленский в виду венгерского премьера, когда говорил об этом случае.

Отметим, после отступления российских войск из этого города обнаружили десятки погибших мирных жителей. Мировое сообщество возмутилось свидетельствами российских преступлений, поскольку у части погибших были связаны руки, они были расстреляны. По последним данным, за время российской оккупации погибли более 350 жителей Бучи.