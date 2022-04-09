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"Резня в Буче": назван европейский политик, заявивший о якобы "инсценировке"

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Милан Лелич

Европейским политиком, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что "Резня в Буче" не была украинской инсценировкой, оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

"Да, это Орбан", - ответил он на вопрос, имел ли Зеленский в виду венгерского премьера, когда говорил об этом случае.

Отметим, после отступления российских войск из этого города обнаружили десятки погибших мирных жителей. Мировое сообщество возмутилось свидетельствами российских преступлений, поскольку у части погибших были связаны руки, они были расстреляны. По последним данным, за время российской оккупации погибли более 350 жителей Бучи.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild рассказал, что его ошеломила позиция премьер-министра одной из европейских стран, который допустил, что "Резня в Буче" могла быть якобы инсценировкой и потребовал доказательств причастности России. При этом украинский президент не стал раскрывать имя этого политика.

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