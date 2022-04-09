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"Різанина в Бучі": названо європейського політика, який заявив про нібито "інсценування"

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Мілан Лєліч

Європейським політиком, який вимагав від президента України Володимира Зеленського надати докази того, що "Різанина в Бучі" не була українським інсценуванням, виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це РБК-Україна повідомило обізнане джерело.

"Так, це Орбан", - відповіло воно на питання, чи мав Зеленський на увазі угорського прем'єра, коли говорив про цей випадок.

Зазначимо, після відступу російських військ з цього міста виявили десятки загиблих мирних жителів. Світова спільнота обурилася свідченнями російських злочинів, оскільки у частини загиблих були зв'язані руки, вони були розстріляні. За останніми даними, за час російської окупації загинули понад 350 жителів Бучі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild розповів, що його приголомшила позиція прем'єр-міністра однієї з європейських країн, який допустив, що" Різанина в Бучі " могла бути нібито інсценуванням і вимагав доказів причетності Росії. При цьому український президент не став розкривати ім'я цього політика.

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БучаВиктор ОрбанВійна Росії проти України