"Різанина в Бучі": названо європейського політика, який заявив про нібито "інсценування"

Європейським політиком, який вимагав від президента України Володимира Зеленського надати докази того, що "Різанина в Бучі" не була українським інсценуванням, виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Так, це Орбан", - відповіло воно на питання, чи мав Зеленський на увазі угорського прем'єра, коли говорив про цей випадок.

Зазначимо, після відступу російських військ з цього міста виявили десятки загиблих мирних жителів. Світова спільнота обурилася свідченнями російських злочинів, оскільки у частини загиблих були зв'язані руки, вони були розстріляні. За останніми даними, за час російської окупації загинули понад 350 жителів Бучі.