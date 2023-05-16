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У Резнікова висміяли вкид Міноборони РФ про знищення ЗРК Patriot

Ілюстративне фото: у Міноборони відреагували на вкид про знищення ЗРК Patriot в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росії не потрібна армія для перемог на полі бою, для цього їй достатньо державних ЗМІ та пресслужби Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

"Пресслужба Міністерства оборони Росії потужніша, ніж армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ, її державних ЗМІ та спікера Міноборони Конашенкова більш ніж достатньо", - зазначили у відомстві, коментуючи вкид країни-агресора про знищення зенітного ракетного комплексу Patriot в Україні.

Варто зауважити, що відомство країни-агресора у щоденному зведенні нафантазувало "високотковий удар гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" по зенітному ракетному комплексу Patriot виробництва США".

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, російські окупанти намагалися вдарити по Києву. Зокрема, вони застосовували гіперзвукові ракети "Кинджал". Їх усі збили українські сили ППО.

Пізніше Міноборони РФ почало стверджувати, що росіяни нібито вдарили по ЗРК Patriot. У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати цю інформацію.

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