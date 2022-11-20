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У Резнікова відповіли на прогнози про "паузу у війні": напевно, не засмагали у січні у Криму

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони України зробили важливу заяву щодо прогнозів експертів про "паузу у війні", яку може спричинити морозна зима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні проблеми на фронті на полі бою . Додаткові труднощі зменшать і так низький моральний дух окупантів.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від недооцінки військової могутності РФ і заявив, що мета Путіна полягає в тому, щоб залишити Україну в холоді та темряві цієї зими.

Раніше посол Британії заявила, що Збройні сили України вміють боротися взимку, тому оперативної паузи у війні проти Росії через погодні умови може і не бути.

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