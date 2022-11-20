У Резникова ответили на прогнозы о "паузе в войне": наверное, не загорали в январе в Крыму

В Министерстве обороны Украины сделали важное заявление касательно прогнозов экспертов о "паузе в войне", которую может вызвать морозная зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверняка никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, британская разведка сообщала, что изменения светового дня, температуры и погоды создадут уникальные проблемы на фронте на поле боя. Дополнительные трудности снизят и так низкий моральный дух оккупантов.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от недооценки военного могущества РФ и заявил, что цель Путина состоит в том, чтобы оставить Украину в холоде и тьме этой зимой.

Ранее посол Британии заявила, что Вооруженные силы Украины умеют сражаться зимой, поэтому оперативной паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть.

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