Резникова уволили из МинВОТ: решение народных депутатов

Отставку Резникова поддержали 329 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 229 за.

ОПЗЖ - 17 за.

"Европейская солидарность" - 24 за.

"Батькивщина" - 18 за.

"Голос" - 0 за.

Группа "За майбутнє" - 10 за.

Группа "Довіра" - 18 за.

Кем могут назначить Резникова

РБК-Украина в "Слуге народа" сообщили, что Резников пойдет министром обороны вместо Андрея Тарана, которого также планируют сегодня уволить.

Что известно о Резникове

С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.

Как стало известно РБК-Украина, Резников уходит из ТКГ, но кто займет его место - пока неизвестно.

На пост министра по реинтеграции теперь претендует Ирина Верещук.