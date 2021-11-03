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Резникова уволили из МинВОТ: решение народных депутатов

Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты Украины отправили в отставку министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Такое решение приняли 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Отставку Резникова поддержали 329 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 229 за.
  • ОПЗЖ - 17 за.
  • "Европейская солидарность" - 24 за.
  • "Батькивщина" - 18 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Группа "За майбутнє" - 10 за.
  • Группа "Довіра" - 18 за.

Кем могут назначить Резникова

РБК-Украина в "Слуге народа" сообщили, что Резников пойдет министром обороны вместо Андрея Тарана, которого также планируют сегодня уволить.

Что известно о Резникове

С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.

Как стало известно РБК-Украина, Резников уходит из ТКГ, но кто займет его место - пока неизвестно.

На пост министра по реинтеграции теперь претендует Ирина Верещук.

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Алексей Резников