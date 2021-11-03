Резникова уволили из МинВОТ: решение народных депутатов

Народные депутаты Украины отправили в отставку министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Такое решение приняли 3 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Отставку Резникова поддержали 329 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
РБК-Украина в "Слуге народа" сообщили, что Резников пойдет министром обороны вместо Андрея Тарана, которого также планируют сегодня уволить.
С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.
Как стало известно РБК-Украина, Резников уходит из ТКГ, но кто займет его место - пока неизвестно.
На пост министра по реинтеграции теперь претендует Ирина Верещук.