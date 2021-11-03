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Резнікова звільнили з МінТОТ: рішення народних депутатів

Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Таке рішення прийняли 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 229 за.
  • ОПЗЖ - 17 за.
  • "Європейська солідарність" - 24 за.
  • "Батьківщина" - 18 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Група "За майбутнє" - 10 за.
  • Група "Довіра" - 18 за.

Ким можуть призначити Резнікова

РБК-Україна у "Слузі народу" повідомили, що Резников піде міністром оборони замість Андрія Тарана, якого також планують сьогодні звільнити.

Що відомо про Резнікова

З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.

Як стало відомо РБК-Україна, Резніков йде з ТКГ, але хто займе його місце - поки невідомо.

На посаду міністра з реінтеграції тепер претендує Ірина Верещук.

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Олексій Резніков