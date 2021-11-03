Резнікова звільнили з МінТОТ: рішення народних депутатів

Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Таке рішення прийняли 3 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів.
Як проголосували фракції:
РБК-Україна у "Слузі народу" повідомили, що Резников піде міністром оборони замість Андрія Тарана, якого також планують сьогодні звільнити.
З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.
У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.
Як стало відомо РБК-Україна, Резніков йде з ТКГ, але хто займе його місце - поки невідомо.
На посаду міністра з реінтеграції тепер претендує Ірина Верещук.