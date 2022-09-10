У Резникова предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ

"К сожалению, сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Маляр говорит, что часть населенных пунктов о которых вспоминают в сети, лишь частично контролируются ВСУ и там идут бои. Также в сети обсуждают и те города или села, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни.

Для примера, Маляр взяла Балаклею и пояснила, что окончательный контроль был установлен только сегодня, когда провели все необходимые мероприятия и подняли флаг - о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ. Все остальные населенные пункты правоохранителям и военным надо зачистить и провести стабилизационные мероприятия.

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мероприятий по освобождению", - добавила Маляр.

В минобороны порекомендовали читать следующие источники органов власти военной вертикали: