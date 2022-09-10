У Резникова предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ

В Украине предупредили о недостоверной информации относительно успехов украинских военных и дали несколько советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.
"К сожалению, сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
Маляр говорит, что часть населенных пунктов о которых вспоминают в сети, лишь частично контролируются ВСУ и там идут бои. Также в сети обсуждают и те города или села, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни.
Для примера, Маляр взяла Балаклею и пояснила, что окончательный контроль был установлен только сегодня, когда провели все необходимые мероприятия и подняли флаг - о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ. Все остальные населенные пункты правоохранителям и военным надо зачистить и провести стабилизационные мероприятия.
"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мероприятий по освобождению", - добавила Маляр.
В минобороны порекомендовали читать следующие источники органов власти военной вертикали:
Напомним, что Балаклея Харьковской области освобождена от российских оккупантов. Над городом подняли украинский флаг.
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