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У Резнікова попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів ЗСУ

Фото: У Резнікова попередили про недостовірну інформацію про успіхи ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів українських військових та дали декілька порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності", - йдеться у заяві.

Маляр каже, що частина населених пунктів про які згадують у мережі, лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої. Також у мережі обговорюють і ті міста чи села, звільнення яких немає в планах на найближчі дні.

Для прикладу, Маляр взяла Балаклію та пояснила, що остаточний контроль був встановлений лише сьогодні, коли провели всі необхідні заходи та підняли прапор - про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ. Всі інші населені пункти правоохоронцям та військовим треба зачистити та провести стабілізаційні заходи.

"Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення", - додала Маляр.

У міноборони порекомендували читати наступні джерела органів влади військової вертикалі:

  • Верховний головнокомандувач (Офіс президента);
  • Міністр оборони (Міністерство оборони);
  • Головнокомандувач (ЗСУ, Генштаб).

Нагадаємо, що Балаклія Харківської області звільнена від російських окупантів. Над містом здійняли український прапор.

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