У Резникова появился новый заместитель: кто получил должность
Фото: заместитель министра обороны Украины Олег Гайдук (wikipedia)
Правительство назначило нового заместителя министра обороны Украины. Им стал Олег Гайдук.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
В постановлении говорится: "назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации".
Предыдущий заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Юлия Гере уволилась по собственному желанию.
Что известно о Гайдуке
Олег Гайдук возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, образованный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи.
Он также является директором компании "Трайбекс", оператора украинской защищенной операционной системы "Сич".