У Резнікова з'явився новий заступник: хто отримав посаду
Фото: заступник міністра оборони України Олег Гайдук (wikipedia)
Уряд призначив нового заступника міністра оборони України. Ним став Олег Гайдук.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".
У постанові говориться: "призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації".
Попередній заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Юлія Гере звільнилась за власним бажанням.
Що відомо про Гайдука
Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку.
Він також є директором компанії "Трайбекс", оператора української захищеної операційної системи "Січ".