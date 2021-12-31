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У Резнікова з'явився новий заступник: хто отримав посаду

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 10:19
У Резнікова з'явився новий заступник: хто отримав посаду Фото: заступник міністра оборони України Олег Гайдук (wikipedia)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд призначив нового заступника міністра оборони України. Ним став Олег Гайдук.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

У постанові говориться: "призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації".

Попередній заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Юлія Гере звільнилась за власним бажанням.

Що відомо про Гайдука

Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку.

Він також є директором компанії "Трайбекс", оператора української захищеної операційної системи "Січ".

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Олексій Резніков
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