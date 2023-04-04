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У Резнікова нагадали українцям важливі речі про мобілізацію на тлі фейків РФ

Фото: українцям нагадали важливі речі про мобілізацію на тлі фейків РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків. Зокрема, вони маніпулюють на темах видачі повісток та роботи військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Вона підкреслила, що українська влада і до повномасштабної війни постійно фіксувала інформаційні кампанії Росії щодо повісток та призову. Ворог намагався популяризувати історії, де повістку видали інвалідові чи ветерану Другої світової.

"Зараз противник трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації... Маніпулювати він намагається на двох речах: страх отримання повістки, формування суспільного осуду до роботи ТЦК СП (територіальних центрів комплектування та соцпідтримки - ред.)", - додала Маляр.

За її словами, темою повісток залякати українців уже важко після того, що вони пройшли за цей рік. Але вона наголосила, що щодо роботи військкоматів слід розуміти кілька речей:

  • ТЦК СП виконують стратегічно важливе для оборони держави завдання;
  • там працюють живі люди і вони можуть помилитися чи навіть вчинити порушення. У таких випадках слід діяти правовим шляхом.

"І головне, не варто робити з таких випадків сенсацію та гучні заголовки", - додала заступник міністра.

Нагадаємо, раніше адвокат Станіслав Польовий розповів РБК-Україна, що загрожує за неявку за повісткою і чи можлива кримінальна відповідальність.

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