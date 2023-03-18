Штраф чи в'язниця: що загрожує українцям за неявку за повісткою

Відповідно до законодавчих норм, покарання за неявку за повісткою в Україні може нести як адміністративний, так і кримінальний характер.

За його словами, у разі неявки у військкомат працівники територіальних центрів комплектування можуть скласти протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".

"На підставі цього керівник ТЦК може винести постанову та накласти на особу штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень (правопорушення скоєно в умовах військового стану)", - зазначив Польовий.

При цьому Нацполіція за умови звернення ТЦК та СП або органів СБУ може здійснити адміністративне затримання (терміном не більше ніж на 3 години) та доставку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення.

"З практики нерідкі випадки, коли після отримання повістки військовозобов'язаний не прибував до ТЦК та СП і жодних негативних наслідків, про які згадане вище до нього застосовано не було", - додав адвокат.

Також він підтвердив, що у разі отримання повістки для проходження військово-лікарської комісії чи мобілізаційного розпорядження та подальшої неявки до ТЦК та СП правопорушника можуть притягнути до кримінальної відповідальності за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (стаття 337 КК України) або ухилення від призову до військової служби під час мобілізації (стаття 336 КК України). За це може загрожувати термін від 3 до 5 років.