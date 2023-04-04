У Резникова напомнили украинцам важные вещи о мобилизации на фоне фейков РФ

Она подчеркнула, что украинские власти и до полномасштабной войны постоянно фиксировали информационные кампании России насчет повесток и призыва. Враг пытался популяризовать истории, где повестку выдали инвалиду или ветерану Второй мировой.

"Сейчас противник немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и "волнах" мобилизации… Манипулировать он пытается на двух вещах: страх получения повестки, формирование общественного осуждения к работе ТЦК СП (территориальных центров комплектования и соцподдержки - ред.)", - добавила Маляр.

По ее словам, темой повесток запугать украинцев уже сложно после того, что они прошли за этот год. Но она отметила, что касательно работы военкоматов следует понимать несколько вещей:

ТЦК СП выполняют стратегически важную для обороны государства задачу;

там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения. В таких случаях следует действовать правовым путем.

"И главное, не стоит делать из таких случаев сенсацию и громкие заголовки", - добавила замминистра.