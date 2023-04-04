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У Резникова напомнили украинцам важные вещи о мобилизации на фоне фейков РФ

Фото: украинцам напомнили важные вещи о мобилизации на фоне фейков РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине при помощи фейков. В частности, они манипулируют на темах выдачи повесток и работы военкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Она подчеркнула, что украинские власти и до полномасштабной войны постоянно фиксировали информационные кампании России насчет повесток и призыва. Враг пытался популяризовать истории, где повестку выдали инвалиду или ветерану Второй мировой.

"Сейчас противник немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и "волнах" мобилизации… Манипулировать он пытается на двух вещах: страх получения повестки, формирование общественного осуждения к работе ТЦК СП (территориальных центров комплектования и соцподдержки - ред.)", - добавила Маляр.

По ее словам, темой повесток запугать украинцев уже сложно после того, что они прошли за этот год. Но она отметила, что касательно работы военкоматов следует понимать несколько вещей:

  • ТЦК СП выполняют стратегически важную для обороны государства задачу;
  • там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения. В таких случаях следует действовать правовым путем.

"И главное, не стоит делать из таких случаев сенсацию и громкие заголовки", - добавила замминистра.

Напомним, ранее адвокат Станислав Полевой рассказал РБК-Украина, что грозит за неявку по повестке и возможна ли уголовная ответственность.

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