Резніков про знищення "Москви": кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому

Глава Міноборони у річницю знищення флагмана чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва" заявив, що ця подія змінила хід війни. Після втрати "Москви" Росія вже не домінувала у Чорному морі.

Резніков нагадав, що російський флагман пішов на дно після удару українською ракетою "Нептун". Після цього партнери вже не зволікали з передачею ракет Harpoon.

Саме завдяки цим ракетам українські військові змусили окупантів здійснити "жест доброї волі" і звільнили острів Зміїний. Міністр зазначив, що звільнення Зміїного дозволило відкрити "зерновий коридор" у Чорному морі.

"У підсумку російський флот змушений ховатися на південь і схід від Криму. Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Тепер росіяни хіба що можуть боягузливо обстрілювати мирних громадян з повітря", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони додав, що Україна буде сама вирішувати, як захищатися від агресора, попри те, що хтось досі дбає про"обличчя Кремля".

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові атакували російський крейсер "Москва" у Чорному морі. Військово-морські сили ЗСУ завдали удару українськими ракетами "Нептун".

Російський флагман через добу після удару пішов на дно. За попередніми даними, на борту "Москви" було понад 400 російських моряків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.