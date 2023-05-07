UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков про збиття "Кинджала": неможливе стає можливим

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЗСУ вдалося збити над Києвом російську аеробалістичну ракету "Кинджал". Завдяки підтримці партнерів неможливе стає можливим.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Російська пропаганда намагається нав'язати думку, що російська зброя - найкраща у світі та єдина у своєму роді ("аналогів немає"). Це велика помилка", - заявив він.

Резніков нагадав, що система Patriot - новий потужний інструмент української ППО - збила гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47, запущену російськими військовими злочинцями по Україні.

"Раніше в нас не було можливості знищувати такі цілі, але за підтримки наших друзів неможливе стає можливим", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що в ніч проти 4 травня в районі Києва ППО вперше збила російську гіперзвукову ракету "Кинджал".

Військові уточнили, що ракету, випущену МіГ-31К з території Росії, знищили американську систему ППО Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковВійна Росії проти України