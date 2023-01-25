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Західні танки стануть "залізним кулаком" для прориву лінії оборони РФ, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна використовуватиме західні основні бойові танки як "залізний кулак", щоб прорвати російську лінію оборони та звільнити окуповану територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми будемо використовувати їх як своєрідний металевий кулак, чи залізний кулак, щоб прорвати лінію оборони нашого ворога", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Він також додав, що Україна має "продовжити контрнаступальну кампанію в різних напрямках для звільнення наших тимчасово окупованих територій".

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams.

Також раніше уряд Німеччини ухвалив довгоочікуване рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам їх реекспорт.

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