Западные танки станут "железным кулаком" для прорыва линии обороны РФ, - Резников

Украина будет использовать западные основные боевые танки в качестве "железного кулака", чтобы прорвать российскую линию обороны и освободить оккупированную территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы будем использовать их как своеобразный металлический кулак или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага", - сказал министр обороны Алексей Резников.
Он также добавил, что Украина должна "продолжить контрнаступательную кампанию по разным направлениям для освобождения наших временно оккупированных территорий".
Напомним, сегодня президент США Джо Байден в своем заявлении анонсировал передачу Украине танков Abrams.
Также ранее правительство Германии приняло долгожданное решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.
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