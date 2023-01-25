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Западные танки станут "железным кулаком" для прорыва линии обороны РФ, - Резников

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина будет использовать западные основные боевые танки в качестве "железного кулака", чтобы прорвать российскую линию обороны и освободить оккупированную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы будем использовать их как своеобразный металлический кулак или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага", - сказал министр обороны Алексей Резников.

Он также добавил, что Украина должна "продолжить контрнаступательную кампанию по разным направлениям для освобождения наших временно оккупированных территорий".

Напомним, сегодня президент США Джо Байден в своем заявлении анонсировал передачу Украине танков Abrams.

Также ранее правительство Германии приняло долгожданное решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

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